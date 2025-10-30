«Путин попал в окружение» – больные фантазии укро-психотерапевта о Покровске

Игорь Шкапа.  
30.10.2025 18:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакого окружения украинских частей в Покровске (Красноармейске) якобы нет.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский психолог, член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что это не Покровское окружение, а Путина окружение», – сказал Зеленин.

При этом он приписывает вымышленные слова российскому лидеру, который якобы «столько раз заявлял в публичном пространстве, что мы этот Покровск взяли».

«Война зашла в тупик для России, я считаю, полностью, именно в психологическом плане. Откуда я про это знаю? Недавние опросы Левада Центр [признан иноагентом в РФ] показали, это они довольно хитро поставили вопрос: «Поддержите ли вы руководство Кремля, если они прекратят войну». 82% радостно сказали: «Обязательно поддержим. Прекращайте срочно». Да, это с этим нельзя не считаться. То есть уже массовая такая поддержка того, чтобы это всё прекращалось», – утверждает психотерапевт.

При этом он умолчал, что в этом же опросе 78 процентов граждан РФ высказалась в поддержку действий ВС РФ на Украине, и продолжил гнуть свое.

«Я считаю, что не Покровск в окружении, а Путин в окружении, он вынужден каким-то образом это всё объяснять», – уверяет Зеленин.

