Путин ответил на «бумажного тигра» Трампа
Россия уверенно побеждает в войне фактически против всего блока НАТО.
Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп дразнится про бумажного тигра» – попросил прокомментировать модератор выступления.
«Россия все эти годы воюет не с ВСУ, а практически со всеми станами НАТО. И практически по всей линии боестолкновения наши войска уверенно идут вперёд. Населённый пункт Юнаковка поставлен под наш контроль, Волчанск половину забрали. Там создаётся зона безопасности, работа идёт слаженно, спокойно, по плану», – сказал Путин.
Он добавил, что освобождён Кировск, часть Купянска, Константиновки, Северска и Красноармейска.
«Не хочу вдаваться в детали, чтобы не информировать нашего противника, как ни странно это прозвучит. Потому что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит.
Почти 100% Луганской области в наших руках. 19% Донецкой области ещё контролирует противник. И везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу.
Если мы воюем со всем блоком НАТО, и так уверенно продвигаемся, и при этом «бумажный тигр», то что тогда сама НАТО? Что она из себя представляет?», – добавил президент.
При этом Владимир Путин добавил, что заявление Трампа, скорее всего, было эпатажем и иронией по отношению к собеседникам.
