Путин: Нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию

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Владимир Путин дал понять, что не намерен встречаться с Владимиром Зеленским, а контакты будут продолжать переговорщики на уровне помощника президента РФ Владимира Мединского.

«Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире говорят! Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные огромные потери? Мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой-либо значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться», – сказал Путин.

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Он заявил, что Россия не видит причин для перемирия, ведь Киев сделал ставку на теракты, подобные взрывам на железной дороге в Курской и Брянской областях.