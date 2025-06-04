Путин: Нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию
Владимир Путин дал понять, что не намерен встречаться с Владимиром Зеленским, а контакты будут продолжать переговорщики на уровне помощника президента РФ Владимира Мединского.
«Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире говорят! Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные огромные потери?
Мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой-либо значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться», – сказал Путин.
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Он заявил, что Россия не видит причин для перемирия, ведь Киев сделал ставку на теракты, подобные взрывам на железной дороге в Курской и Брянской областях.
«Решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Конечно, везде и всегда, в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянской области – это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно.
Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов.
Вспомним, еще совсем недавно киевские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к терактам. В то же время, просят приостановить боевые действия. Просят о встрече на высшем уровне.
Ну как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов?
Сегодняшнему киевскому режиму мир не нужен. Мир означает для него утрату власти», – сказал Путин.
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