«Путин не будет говорить с Зеленским: не для того он начал и ведёт СВО» – Пол Крейг Робертс

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Владимир Путин уже мог бы добиться победы на Украине, но его цель – принудить Запад к новому глобальному соглашению между великими державами.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин хочет использовать конфликт на Украине и переговоры, чтобы добиться широкого соглашения. Он не заинтересован в прекращении войны путем компромиссов, он может закончить ее военной победой. Но он откладывает победу, потому что хочет закончить войну так, чтобы весь Запад перестал враждовать с Россией. Он хочет соглашения великих держав, чтобы все вернулось на круги своя. Никаких санкций, никаких штрафов и никаких агрессивных заявлений. И он хочет, чтобы НАТО ушла от его границ. Вот что он имеет в виду», – сказал Робертс.