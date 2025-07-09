«Путин не будет говорить с Зеленским: не для того он начал и ведёт СВО» – Пол Крейг Робертс

Максим Столяров.  
09.07.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Путин уже мог бы добиться победы на Украине, но его цель – принудить Запад к новому глобальному соглашению между великими державами.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин уже мог бы добиться победы на Украине, но его цель – принудить...

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«Путин хочет использовать конфликт на Украине и переговоры, чтобы добиться широкого соглашения. Он не заинтересован в прекращении войны путем компромиссов, он может закончить ее военной победой. Но он откладывает победу, потому что хочет закончить войну так, чтобы весь Запад перестал враждовать с Россией.

Он хочет соглашения великих держав, чтобы все вернулось на круги своя. Никаких санкций, никаких штрафов и никаких агрессивных заявлений. И он хочет, чтобы НАТО ушла от его границ. Вот что он имеет в виду», – сказал Робертс.

«Но Зеленский не может этого обеспечить. Так какой смысл разговаривать с Зеленским? Только Соединенные Штаты могут этого добиться. Так почему бы Трампу не встретиться с Путиным и не посмотреть, смогут ли они действительно разрешить ситуацию.

Путин неоднократно давал понять, что хочет разобраться с первопричиной конфликта. Первопричина – не Украина и не Зеленский. Так что либо Трамп этого не понимает, либо он не заинтересован в прекращении конфликта. Потому что Путин сосредоточен на том, чтобы добиться соглашения великих держав. Он пренебрегает всем остальным», – резюмировал он.

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