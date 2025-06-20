«Путин формирует реальность» – в Киеве испугались речей президента России

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Заявления президента России Владимира Путина формируют реальность, поэтому на Украине их могут слушать только «специально подготовленные люди».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления президента России Владимира Путина формируют реальность, поэтому на Украине их могут слушать только...

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Ведущий попросил прокомментировать недавнее интервью Владимира Путина иностранным журналистам.

«В определённый момент лидер России начал принимать участие в информационных операциях. Как правило, лидеры стран не занимаются таким. Но, видимо, кгбшное прошлое подтолкнуло», – рассуждал Чалый.

«Вначале, по крайней мере ещё в 2014 году, Путин пытался не врать, говорить ближе к правде, по крайней мере западным партнёрам. А сейчас он участвует в формировании реальности. То есть, он формирует основу для дальнейших действий.

Это как агентурная работа, только в масштабах геополитики: ты сам подаёшь миру сигналы, и пытаешься выловить свою рыбу в этой грязной воде. Это должны анализировать люди, которые к этому подготовлены», – трепался укро-дипломат.

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