«Путин формирует реальность» – в Киеве испугались речей президента России

Заявления президента России Владимира Путина формируют реальность, поэтому на Украине их могут слушать только «специально подготовленные люди».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать недавнее интервью Владимира Путина иностранным журналистам.

«Вначале, по крайней мере ещё в 2014 году, Путин пытался не врать, говорить ближе к правде, по крайней мере западным партнёрам. А сейчас он участвует в формировании реальности. То есть, он формирует основу для дальнейших действий.

Это как агентурная работа, только в масштабах геополитики: ты сам подаёшь миру сигналы, и пытаешься выловить свою рыбу в этой грязной воде. Это должны анализировать люди, которые к этому подготовлены», – трепался укро-дипломат.