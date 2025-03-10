Пусть Зеленский капитулирует: никто из украинских политиков не хочет выборов – Карасев

Вадим Москаленко.  
10.03.2025 22:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 525
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинские политики не хотят проведения выборов, потому что это будет означать прекращение войны и ответственность за всё содеянное.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики не хотят проведения выборов, потому что это будет означать прекращение войны и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда украинские политики говорят против выборов, почему они так говорят? Первое. Они не хотят на себя брать грязную работу и ответственность – подписывать перемирие. Они не хотят.

Они хотят, пусть это сделает Зеленский, это его выбор – либо с Европой, либо уговорить Трампа поменять конфигурацию завершения войны и переговорного процесса. Ждут – пусть он это сделает, а мы потом выйдем в беленьком», – сказал Карасев.

«Во-вторых, если перемирие, а потом выборы, так что? Война всё?

Третий момент. Выборов не хотят, потому что продуют. Кто сказал, что они выиграют выборы? Я уже когда слышал вот это «Прозоро», публичность, вот эту всю жвачку, ну честно говорю, вы люди вообще как бы не поняли, в каком мире мы живем», – добавил полиолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить