Пусть Зеленский капитулирует: никто из украинских политиков не хочет выборов – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские политики не хотят проведения выборов, потому что это будет означать прекращение войны и ответственность за всё содеянное.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда украинские политики говорят против выборов, почему они так говорят? Первое. Они не хотят на себя брать грязную работу и ответственность – подписывать перемирие. Они не хотят. Они хотят, пусть это сделает Зеленский, это его выбор – либо с Европой, либо уговорить Трампа поменять конфигурацию завершения войны и переговорного процесса. Ждут – пусть он это сделает, а мы потом выйдем в беленьком», – сказал Карасев.