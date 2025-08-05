«Пусть Запад сам идёт на компромиссы с Россией – Украина никогда!» – Климкин

Вадим Москаленко.  
05.08.2025 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 16
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина преследует цели своих западных хозяев, и без их одобрения ни на какие компромиссы с Россией не согласится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина преследует цели своих западных хозяев, и без их одобрения ни на какие компромиссы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот мы обсуждали, что Трамп может предложить Путину. Или каких гарантий хочет Путин. А что Украина может предложить Путину, учитывая выставленный ультиматум про денацификацию и демилитаризацию? На что мы готовы согласиться, кроме прекращения боевых действий по линии разграничения?», – спросил ведущий.

Климкин ответил, что не стоит воспринимать переговоры с Россией всерьёз.

«Это несерьёзный процесс со стороны Кремля. Я не верю, что этот процесс начнётся серьёзно до достижения хотя бы рамочных соглашений с США», – рассуждал он.

По мнению укро-дипломата, Киев должен бороться за установление контроля НАТО над российским стратегическим вооружением.

«Я думаю, что в кооперации с нашими партнёрами мы могли бы предложить ряд компромиссов, которые не касаются вопросов нашей внешней или внутренней политики, потому что это делает нас не суверенной страной.

При получении гарантий безопасности мы могли бы говорить о не размещении определённых видов вооружения, если Россия также поставит определённые виды вооружения под западный контроль. Сейчас они говорят, что больше не видят препятствий для ракет средней дальности», – добавил Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что в остальном с Москвой должен договариваться Запад, а не Украина.

«Я не вижу возможности компромиссов, которые идут в направлении юридического признания сегодняшней реальности», – подытожил экс-министр.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить