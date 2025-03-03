«Пусть за Украину заплатят наши дети» – экс-глава МИД Литвы

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Если консенсуса по замороженным российским активам не будет, европейским странам придётся взять кредит, но всё равно обеспечить Украину.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу две опции. Первая – конфискация замороженных российских активов. Это простое решение, с технической точки зрения, не политической. 190 млрд. евро – это втрое больше, чем потратили на оружие США. У нас есть эти деньги. [Но мы слышали от Макрона, что это противоречит международному праву] – нет, это не так. Это противоречит интересам отдельных стран – Китая и Саудовской Аравии. …Может, это надо подтвердить через суд, но это возможно. То есть вопрос больше политический. Ещё один вариант. Мы можем занять необходимую сумму. Если мы не можем конфисковать российские активы, тогда можем объяснить нашим избирателям, что вместо российских денег, возьмём собственные. Точнее, деньги наших детей. Всё-таки кредит – это про будущее, платить будут наши дети», – сказал Ландсбергис.