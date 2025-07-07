Психиатр-нарколог: «Зеленский и Макрон – два больных нарцисса-истерика»

Максим Столяров.  
07.07.2025 23:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция


Президент Франции Эмманюэль Макрон уже давно бы вылетел со своего поста, если бы не его непоколебимая лояльность Брюсселю и Еврокомиссии.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил известный московский психиатр-нарколог, писатель Василий Шуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже давно бы вылетел со своего поста, если бы не...

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Он возразил на замечание, что непонятно, как ещё Макрон удерживается в президентском кресле.

«Что здесь непонятного? Идеальная карьера. И завязки с Ротшильдами, и в Страсбурге проучили, он доказал свою лояльность ЕС и Еврокомиссии. Человек подписывается под любую повестку, человек пытается быть локомотивом для поддержки той же Украины. Он максимум использует публичности. Да, по факту ничего не даёт, но пиарится на этом и информационную повестку обеспечивает полностью, и иллюзию того, что поддержка по-прежнему сохраняется.

Все устали, огромные экономические проблемы, постоянно то «жёлтые жилеты», то мусульманские бунты, ещё что-то, а человек работает на картинку, пиарится. Последний раз в Киеве он обнимался с Зеленским несколько минут на камеру, такое было ощущение, ещё немного, и они перейдут к предварительным ласкам. Слишком демонстративное нарциссическое поведение», – сказал Шуров.

По мнению специалиста, Макрон на сто процентов «реализовал своё нарциссическое расстройство».

«Получил максимум влияния, известен на весь мир. Здесь он очень напоминает другого нарцисса-истерика, недоактёра, который тоже очень любит славу. Может, поэтому они не могут расстаться и часто встречаются.

Своё расстройство он реализовал полностью, он пытается поддерживать репутацию семьянина, в которую никто не верит, у него нет детей, достаточно напряжённые отношения с женой, теперь его и бьют в публичном пространстве. Ну и, конечно же, это несчастный человек, который скрывает свою ориентацию, ведёт двойную жизнь и вынужден работать на красивую картинку», – констатировал психиатр.

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