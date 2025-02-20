«Прятать наворованное» – экс-аналитик ЦРУ о том, зачем Зеленский ездил в ОАЭ
«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что он – лишь марионетка, которая больше не нужна США.
Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп называл его диктатором и всячески критиковал за то, что на Украине не проводятся выборы. Трамп сказал, что рейтинг Зеленского составляет всего 4 процента.
Мне интересно, надеюсь, это не звучит как конспирология, почему Зеленский поехал в ОАЭ? Неужели он действительно думал, что может сорвать переговоры в Саудовской Аравии? Я так не думаю», – сказал он.
«Я думаю, что он поехал в ОАЭ по другой причине, это связано с деньгами. Это связано с тем, что деньги можно легко перевести из любой точки мира, в том числе из Украины, в ОАЭ.
Я думаю, мы наблюдаем то, что называют «вариантом Самсона», когда марионетка США больше не нужна, и они отправляются в такие места, как ОАЭ. Разве не туда уехал тот парень (экс-президент – ред.) из Афганистана?», – предположил Макговерн.
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