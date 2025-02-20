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«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что он – лишь марионетка, которая больше не нужна США.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп называл его диктатором и всячески критиковал за то, что на Украине не проводятся выборы. Трамп сказал, что рейтинг Зеленского составляет всего 4 процента. Мне интересно, надеюсь, это не звучит как конспирология, почему Зеленский поехал в ОАЭ? Неужели он действительно думал, что может сорвать переговоры в Саудовской Аравии? Я так не думаю», – сказал он.