«Прятать наворованное» – экс-аналитик ЦРУ о том, зачем Зеленский ездил в ОАЭ

Максим Столяров.  
20.02.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ОАЭ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что он – лишь марионетка, которая больше не нужна США.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что он – лишь марионетка, которая больше...

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«Трамп называл его диктатором и всячески критиковал за то, что на Украине не проводятся выборы. Трамп сказал, что рейтинг Зеленского составляет всего 4 процента.

Мне интересно, надеюсь, это не звучит как конспирология, почему Зеленский поехал в ОАЭ? Неужели он действительно думал, что может сорвать переговоры в Саудовской Аравии? Я так не думаю», – сказал он.

«Я думаю, что он поехал в ОАЭ по другой причине, это связано с деньгами. Это связано с тем, что деньги можно легко перевести из любой точки мира, в том числе из Украины, в ОАЭ.

Я думаю, мы наблюдаем то, что называют «вариантом Самсона», когда марионетка США больше не нужна, и они отправляются в такие места, как ОАЭ. Разве не туда уехал тот парень (экс-президент – ред.) из Афганистана?», – предположил Макговерн.

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