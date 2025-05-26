Провал мирных переговоров принес убытки кредиторам Украины: оптимизм тает вместе с ценой облигаций

Сергей Рыжов.  
26.05.2025 11:45
  (Мск) , Москва
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Война, Деньги, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что пробуксовка мирных переговоров больно бьет по украинским облигациям на международном фондовом рынке.

В публикации отмечается, что в 2025 году долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки в размере более 10%, что является худшим показателем среди развивающихся и пограничных рынков.

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что пробуксовка мирных переговоров больно бьет по украинским...

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«Это резкий разворот по сравнению с их ростом в начале года, когда ставки на прекращение огня сделали украинские облигации лидерами роста — тогда цена некоторых облигаций почти удвоилась» – отмечает агентство.

«Обещание обеспечить мир на следующий день после инаугурации было встречено реальностью. Рынок вернулся к уровням, наблюдавшимся до избрания Трампа». говорит Виктор Сабо, инвестиционный директор Aberdeen Investments.

Хотя инвесторы не отказываются от сделок, они явно поумерили свой оптимизм, отмечает агентство.

Лондонский хедж-фонд Frontier Road предпочитает инвестировать в корпоративные облигации, которые менее уязвимы для геополитических изменений.

Bank of America Corp. по-прежнему имеет повышенную рекомендацию в портфеле украинских внешних долгов, но предупреждает о «рисках снижения», поскольку боевые действия затягиваются уже на четвертый год. Morgan Stanley прогнозирует продолжение военных действий до конца 2025 года.

Размещение долларовых облигаций на международных финансовых рыках – один из мезанизмов, с помошью которых украинское правительство добывает заемные средства для финансирования дефицита госбюджета. Колебания стоимости таких облигаций можно считать надежным индикатором отношения инвесторов к перспективам Украины.

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