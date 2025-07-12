«Прощали даже кричавших «Москаляку на гиляку» – как преподаватели возвращались в донецкие вузы
Весной 2014 года руководство Донецкого медицинского университета резко закончило семестр и распустило вуз до прояснения ситуации. В целом из донецких вузов уехало 30-40% преподавателей, однако многие потом вернулись.
Об этом в эфире программы «Политрук» экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину рассказал заместитель руководителя «молодежки» Народного Фронта Никита Киосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Причём, даже те, которые в 2014 году в коридорах медуниверситета говорили «москаляку на гиляку», «мы вас всех тут сепаров загоним», они потом возвращались, просили прощение, и наше великодушное руководство году в 18-19 их принимало. Я видел этих людей… пройдя свой ад вне дома и увидев, что там они никому не нужны, а они нужны своему дому, они возвращались покаянные. Мне кажется, некоторые должны были пройти этот путь», – рассказал Киосев.
При этом он признался, что до 2014 года совершенно не разбирался в политике.
«Видел какие-то кусочки, к майдану относился негативно, но был абсолютно безграмотным. Но сепарские мысли у меня ещё лет в 12 проснулись, когда запретили на русском языке кино в кинотеатрах… Я в сентябре [2014] пришёл в вуз и начал спрашивать, когда мы запустимся. Больше половины разъехалось. Понимания, что такое ДНР у меня не было, я не понимал, кто эти люди.
У меня Родина была – город Донецк и мой медуниверситет. Мой наставник сказал, что наш ректор на тот момент принял сторону Украины, выпустил указ всем эвакуироваться, мы эвакуироваться не собираемся, поддерживай.
Мы с ребятами из самоуправления собрались, провели онлайн-конференцию с теми, кто остался и не уехал, большинство проголосовали остаться в Донецке», – вспоминал общественник.
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