Прощай, Нобелевская премия мира! Трамп все-таки втянул США в войну с Ираном на стороне Израиля

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Сегодня ночью по московскому времени президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли авиаудары по трём ядерным объектам на территории Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Полный боекомплект был сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трём ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов. В мире нет другой армии, способной на это», — хвастливо написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Он также отметил, что самолёты США уже покинули воздушное пространство Ирана и возвращаются на базы. «Сейчас настало время для мира», — добавил он.

Фордо — самый укрепленный объект ядерной программы Ирана, как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2, США перебросила несколько таких самолетов ближе к Ирану в субботу.

О последствиях атаки пока сообщений не было.

На ядерный объект Фордо было сброшено несколько 14-тонных бомб GBU-57 (GBU-57, или Massive Ordnance Penetrator (MOP), — американская управляемая противобункерная авиационная бомба, разработанная авиастроительным концерном Boeing).

Через несколько часов после этого Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома. Он назвал удары по ядерным объектам Ирана «историческим моментом для Соединённых Штатов, Израиля и всего мира». По словам Трампа, теперь Иран должен согласиться на прекращение войны.

Кроме того, Трамп подтвердил, что США и Израиль действовали против Ирана в тесном взаимодействии. Прозвучали и новые угрозы в адрес Тегерана: «Либо наступит мир, либо Иран ждёт куда более серьезная трагедия». Также Белый дом опубликовал фотографии, сделанные в момент нанесения ударов.

Реакция оппозиции внутри США была вполне предсказуемой. Конгрессвумен США и лидер левого крыла Демпартии Александрия Окасио-Кортес осудила вторжение со словами:

«Своими поспешными действиями он подверг нас риску войны, которая может длиться поколениями Катастрофическое решение президента о бомбардировке Ирана без санкции Конгресса является грубым и явным нарушением Конституции и военных полномочий законодателей».

Также Трампа, под крики «Нет новым войнам!», освистали участники встречи с сенатором-социалистом Берни Сандерсом в штате Оклахома.

«Решительно осудили» военную атаку на Иран и спецдкладчики ООН. В своем опубликованном заявлении они охарактеризовали произошедшее, как «явное нарушение основополагающих принципов международного права» и «агрессивные действия, противоречащие императивным нормам международного права».

Иран ответил на удары США десятками новых ракет, выпущенных по Израилю. Сообщается о десяти разных попаданиях по Израилю, в основном в Хайфу и столицу – Тель-Авив.

«Иран ответил согласно логике предполагаемого глобального диалога.Израиль никому не жалко, пусть его жители не обольщаются сладкими речами из США.

Он предназначен быть «жертвенной фигурой размена». Интересно, Нетаньяху настолько циничен, что знал этот вариант, когда начинал? Уверен, что да…», – прокомментировал действия Тегерана поддерживающий Исламскую Республику российский левонационалистический публицист и частый гость каналов иногентов Максим Шевченко.

Западные СМИ утверждают, что рахбар Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал преемников на случай своей смерти, представив исламской Ассамблее экспертов страны трех кандидатов из числа богословов, которые смогут занять его пост, если он будет убит.

Как пишет издание The New York Times, если действовать по протоколам мирного времени, то процесс назначения нового верховного лидера Ирана может занимать месяцы, но в условиях эскалации конфликта с Израилем, 86-летний Хаменеи хочет обеспечить «быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие».

Помимо возможных преемников, Хаменеи также выбрал кандидатов для замены на случай гибели своих помощников, чтобы сохранить цепочку военного командования.

В руках аятоллы сконцентрирована вся верховная власть в стране, её судебная, законодательная и исполнительная ветви, а также руководство вооружёнными силами Ирана.

Буквально за несколько часов до вступления США в войну на стороне Израиля, CNN писала, что Трамп уже принял решение о бомбардировке Ирана, а его заявления про двухнедельный срок на переговоры были обманным трюком, призванным держать Тегеран в замешательстве и являлись дымовой завесой для подготовки удара,

Тогда же сообщалось, что американские базы на Ближнем востоке опустели, чтобы минимизировать ущерб от ответных атак Ирана, а бомбардировщики В-2 Spirit вылетели в направлении военной базы в Индийском океане.

Нападение США спровождалось ультиматумом со стороны Израиля. Как сообщал Reuters, премьер Израиля Нетаньяху, министр обороны Кац и начальник Генштаба ЦАХАЛа дали понять вице-президенту США Вэнсу и министру обороны США Питу Хегсету, что Израиль не будет ждать две недели до крайнего срока Трампа и может ударить по ключевому иранскому ядерному объекту – Фордо – в любой момент.

Если верить агентству, тот разговор «был напряжённым», а вице-президент США Вэнс, ярый противник удара по Ирану, обвинил Нетаньяху в том, что тот втянул Соединенные Штаты в войну с Тегераном.

Ну и вишенка на торте. Буквально вчера, накануне напаения США на Иран, правительство Пакистана объявило о намерении номинировать Трампа на получение Нобелевской премии мира – за содействие разрешению недавнего конфликта с Индией.

Теперь шансов на получение премии у тщеславного Трампа немного, особенно, учитывая настроения в шведском Нобелевском комитете. Да и в целом, репутации Трампа-миротворца пришел конец.

К тому же, нынешние бомбардировки – это, скорее всего, не конец истории, а только ее начало. Российский философ и политэксперт Борис Межуев считает, что втянувшемуся в войну Трампу не удастся так просто и быстро соскочить с этой темы, просто отбомбившись по Ирану для галочки и привычно отрапортовать о своей очередной “победе” в соцсети.