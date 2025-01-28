Прокиевские СМИ ФРГ негодуют: Шольц пытается усидеть в кресле канцлера за счет Украины

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Социал-демократическая партия Олафа Шольца теряет поддержку по опросам общественного мнения в ФРГ. Причем, значительная часть вины за то приходится на позицию канцлера по украинскому вопросу. Оппоненты справа считают ее недостаточно воинственной.

«Шольцу не удается заручиться поддержкой избирателей в преддверии досрочных выборов в бундестаг – его партия по итогам голосования может откатиться сразу на четвертое место», – пишет известный своей проукраинской позицией колумнист государственного официоза DW

Дирк Эммерих.

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По мнению Эммериха, тон в дискуссиях по трем основным вопросам предвыборной кампании – миграции, экономике и Украине – сейчас задает главный оппонент Шольца, лидер оппозиционного правого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступление действующего канцлера ФРГ тоже не снискало популярности – зал был наполовину пуст, а сам канцлер выглядел нервозным и раздраженным.

«Три года назад – вскоре после вступления в должность канцлера – он зазывал в Давосе всех, кто хочет инвестировать в устойчивое развитие и получать высокие доходы, делать это в Германии. Здесь будущее, уверял он. Мечтания из другой эпохи. Уже три года крупнейшая экономика Европы в стагнации», – пишет Эммерих.

Теперь к «тупикам» Шольца по версии колумниста DW, добавился вопрос выделения военной помощи Украине на 3 млрд евро.

«А теперь еше и Украина. Блокируя военную помощь Киеву, канцлер загнал себя в тупик и сваливается в популизм», – считает Эммерих.

Уже три недели кабинет канцлера блокирует выделение этих средств. В пакет среди прочего входят дополнительные батареи ПВО IRIS-T и ракеты систем Patriot – Украина срочно нуждается и в том, и в другом.

«Шольц никогда не был среди тех, кто первыми поддерживал Украину, он всегда колебался и медлил. Но, несмотря на всю критику, Германия в итоге стала второй после США страной-источником финансовой помощи для Киева. Теперь Шольц и здесь загнал себя в тупик. Он утверждает, что в условиях нынешней ситуации с бюджетом ФРГ это невозможно. И идет еще дальше – он противопоставляет эту помощь расходам на пенсии и инфраструктурные проекты в Германии. Или одно, или другое. То есть, иными словами: поддержка Украины, с точки зрения Шольца, может продолжаться только в том случае, если отнять что-то у граждан Германии», – пеняет канцлеру публицист.

Дело не только в бюджете, уверен колумнист. Помимо прочего, по оценкам ведомства канцлера, в ближайшие недели у Украины нет острой необходимости в дополнительной военной помощи. Эммерих не соглашается с такой оценкой.

«Действительно, нет? Откуда эта идея? И министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок считают, что трехмиллиардный пакет срочно необходим. Оба они сбиты с толку и пытаются оказывать давление на Шольца, чтобы тот прекратил блокаду. Действительно, при общем бюджете в 480 миллиардов три миллиарда представляются практически пустяком. И, конечно, эту сумму можно предоставить – даже в ведомстве канцлера это знают», – утверждает автор.

По мнению колумниста, причина колебаний Шольца – отчаянная охота за голосами разочарованных немцев за счет Украины:

«Чего же Олаф Шольц добивается таким подходом? Пытается отобрать очки у тех, кто выступает против дальнейших поставок оружия в Украину, например ССВ и АдГ, и переманить их избирателей на сторону СДПГ? Или надеется, что новый президент США Дональд Трамп вскоре сможет договориться с Владимиром Путиным и будет достигнуто перемирие, при котором системы IRIS-T и Patriot больше не понадобятся?»