Украинская независимость, которую начали строить после распада СССР, не прошла проверку времени.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).

Он призывает смотреть более широко на утверждения вроде «умерла украинская экономика, политика, культура».

«Ребята, да нет – проект независимости Украины мёртв. Это бывает в жизни страны. Проект 1991 года, который рассматривали как перспективный, оказался нежизнеспособный. Он не пережил проверку временем. Национал-патриотизма, олигархии и коррупции хватило ровно до осени 2023-го [провала контрнаступления ВСУ]», – подчеркнул философ.

По его словам, националисты уже не способны «взять свое».