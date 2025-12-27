«Проект независимости Украины мертв» – резюме киевского философа

Игорь Шкапа.  
27.12.2025 16:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 112
 
Дзен, Политика, Украина


Украинская независимость, которую начали строить после распада СССР, не прошла проверку времени. 

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).

Украинская независимость, которую начали строить после распада СССР, не прошла проверку времени.  Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призывает смотреть более широко на утверждения вроде «умерла украинская экономика, политика, культура».

«Ребята, да нет – проект независимости Украины мёртв. Это бывает в жизни страны. Проект 1991 года, который рассматривали как перспективный, оказался нежизнеспособный. Он не пережил проверку временем. Национал-патриотизма, олигархии и коррупции хватило ровно до осени 2023-го [провала контрнаступления ВСУ]», – подчеркнул философ.

По его словам, националисты уже не способны «взять свое».

«Националист взял свое до осени 23-го. [переходит на украинский язык]. После этого он уже не может брать свое, потому что ничего своего у него не осталось. Он берет чужое. Вот в этом проблема. И олигархи не могут ничего взять своё, и коррупционеры не могут взять своё. Всё, все кто могли, свое взяли», – подытожил Дацюк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить