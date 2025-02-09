Призрак MAGA бродит по Европе: в Мадриде, под знаком ориентации на США прошел съезд ультраправых

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«Сделаем Европу снова великой»: под таким, позаимствованным у американских трампистов лозунгом в Мадриде проходит съезд общеевропейской ультраправой партии «Патриоты за Европу». Ее лидеры рассматривают возвращение Дональда Трампа в Белый дом как хорошее предзнаменование и надеются расширить свое влияние в Европе.

«Европейский союз «выбыл из игры» против таких крупных глобальных игроков, как Китай и США, и нуждается в новой стратегии и руководстве, чтобы выйти из тупика», – заявил в интервью Euronews испанский евродепутат и глава фракции ультраправой партии Vox в Европарламенте Хорхе Буксаде.

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«Мы хотим, чтобы Европа снова стала многоцветной, чтобы у каждой нации была своя индивидуальность, своя самобытность, и чтобы решения принимала не Урсула фон дер Ляйен и ее кучка бюрократов», – сказал Буксаде.

В рамках сьезда в Мариде лидеры 14 европейских партий праворадикального спектра, чтобы определить свою стратегию на ближайшие месяцы против центристских партий, Европейской народной партии и европейских социалистов.

Это первый съезд «Патриотов» после избрания их лидером испанца Сантъяго Абаскаля. В Европарламенте эта группа представлена 86 депутатами и является третьей политической силой, а ее президентом был выбран француз Жордан Барделла из «Национального объединения».

В повестке дня саммита в Мадриде – предложение о приостановке «Зеленой сделки», укрепление безопасности, борьба с нелегальной миграцией и защита свободы слова.

На прошлой неделе лидер французских ультраправых Жордан Барделла направил письмо правоцентристским группам – ЕНП, Европейским консерваторам и реформистам (ЕКР) и Европейским суверенным нациям (ЕСН) в парламенте, призвав их сформировать альтернативный альянс против левых, чтобы приостановить действие знакового «Зеленого курса» – пакета мер, направленных на то, чтобы сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году.

Председатель комитета по окружающей среде Европарламента от ЕНП быстро отклонил этот призыв, в то время как ЕКР осталась открытой для дальнейших обсуждений.

В ближайшие месяцы «Патриоты за Европу» планируют продолжать расширять свое политическое влияние в Европе.

«Я считаю, что одна из задач «Патриотов» под председательством Сантьяго Абаскаля – поддерживать друг друга в победе на выборах. Мы должны помогать друг другу. Это и есть наше сотрудничество», – заявил уже упомянутый выше Буксаде.

В объединение «Патриоты за Европу» входят такие ульраправые партии, как «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла(Франция), «Фидес» Виктора Орбана (Венгрия), «Лига» Маттео Сальвини (Италия), «Партия свободы» Герта Вилдерса (Нидерланды).

«Партия Вилдерса в Нидерландах поддерживает нидерландское правительство. Маттео Сальвини и «Лига» поддерживают правительство Мелони в Италии. Теперь «Австрийская партия свободы» ведет переговоры о вхождении в правительство. Октябрьские выборы в Чехии приведут Бабиша к победе. Другими словами, мы больше не просто будущее – мы реальное, ближайшее будущее», – утверждает Буксаде.

Испанский евродепутат подтвердил, что европейские ультраправые также координируют свои действия не только с Соединенными Штатами, где их подлерживает Илон Маск, но и с другими правыми лидерами, такими как президент Аргентины Хавьер Милей и президент Парагвая Сантьяго Пенья.

«Патриоты» – это трансатлантическая партия. Это не только трансатлантический альянс с Севером, с Соединенными Штатами, но и с Югом. Именно здесь Vox играет ключевую роль – соединяет Трампа, Милея и Пенью», – добавил Буксаде.

Встреча лидеров европейских ультраправых в пятницу прошла за закрытыми дверями. Однако в субботу они собрались в мадридском отеле Marriott Auditorium, чтобы представить свое видение и программу на 2025 год и призвали к новой «реконкисте».

В мероприятии приняли участие премьер Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также лидеры французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и нидерландской партии PVV Герт Вилдерс, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, а также испанские ультраправые.

После встречи они провели митинг в Мадриде. «Торнадо Трампа изменил мир всего за несколько недель… вчера мы были еретиками, сегодня мы мейнстрим», – заявил на митинге Орбан. Также у себя в Х, комментируя слет в Испании, упомянул Украину.