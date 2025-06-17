Признание Politico: «Запад не может помочь Украине выиграть войну, но он может помочь ее закончить»

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Издание Politico пришло к неожиданным для него, учитывая его прежнюю генеральную редакционную линию, выводам: Запад не может помочь Украине выиграть войну, но он может помочь ее закончить. Символично, что этот вывод вынесен в заголовок опубликованного на сайте издания материала.

«По мере того как война на Украине затягивается на еще один год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа больше не является реалистичной целью для Киева — независимо от того, сколько миллиардов выделит Запад и сколько российских солдат погибнет», – пишет довольно именитый автор статьи Эльхан Нуриев – старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта, эксперт по энергетике в Брюссельском энергетическом клубе и старший эксперт по России в LM Political Risk and Strategy Advisory в Вене.

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По его оценке, приведенное в цитате выше точка зрения все еще является непопулярной в Вашингтоне или Брюсселе, «где по-прежнему считают, что достаточная помощь и решимость в конечном итоге сломят Москву».

«Но, несмотря на необычайную стойкость Украины и глубокие карманы Запада, такой исход выглядит все менее вероятным», – предостерегает автор Politico.

По его оценке, «скорее, война заходит в изнурительный тупик, который грозит истощить Украину, сломать единство Запада и усилить тот самый режим в России, который он должен был ослабить».

По мнению автора, вопрос, с которым теперь должны столкнуться западные политики, заключается не в том, заслуживает ли Украина поддержки, а в том, помогает ли ей нынешняя стратегия победить или просто помогает выжить достаточно долго, чтобы проиграть медленнее.

«Это не означает, что Украина должна сдаться, и не означает отказ от поддержки Запада, – оговаривается эксперт. – Однако это требует честного признания: пути к полной победе Украины нет, и делать вид, что это не так, не заменит стратегию».

По мнению Нуриева, в нынешней ситуации сохранение суверенитета Украины и стабилизация Европы могут зависеть не столько от оружия, сколько от дипломатии.

«На бумаге Запад по-прежнему решительно поддерживает Украину. Европейские страны постепенно наращивают оборонное производство; НАТО продолжает демонстрировать свою решимость. Однако военная реальность более трезвая, чем это следует из многих западных заголовков», – пишет он.

Автор приводит три блока соображений.

«Во-первых, Украина стоит перед демографическим обрывом: по данным ее собственного министерства обороны, более 30% призывников не явятся на службу. Новые законы о мобилизации снижают призывной возраст до 25 лет, но нехватка рекрутов сохраняется. Кроме того, население страны сокращается из-за эмиграции и военных потерь. Кроме того, экономика страны переживает серьезный спад из-за войны, что сильно сказывается на инфраструктуре, промышленности и уровне жизни населения. В связи с исчерпанием чрезвычайных полномочий и ростом недовольства коррупцией и неэффективным управлением в Киеве растет политическая напряженность», – говорится в публикации.

Тем временем, продолжает автор, «если что и показали мирные переговоры в Стамбуле в этом месяце, так это то, насколько далеки друг от друга остаются позиции двух сторон. Соглашения ограничились гуманитарными жестами и обменом пленными.

Россия, тем временем, адаптировалась, констатирует эксперт. Ее экономика сейчас находится на военных рельсах; ее оборонная промышленность превосходит Запад по производству артиллерийских снарядов; а ее вооруженные силы — хотя и неэффективные и жестокие — сохраняют преимущество в живой силе и стратегической глубине.

Кроме того, отмечает Нуриев, политическое руководство РФ «также приняло во внимание долгосрочные издержки в погоне за минимальными территориальными завоеваниями».