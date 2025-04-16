Пришло время катастрофических решений – известный украинский дипломат
Уже через пару недель Украина может остаться без поддержки со стороны США, поэтому сейчас настало время принимать критические решения или заявлять, что представители Штатов должны остаться за границей при обсуждении Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из рамок – это в том, что мы не будем признавать эти территории, размен невозможен. И всякий Уиткоф, и все остальные должны остаться за границей этого разговора, этого диалога. Тогда нам будет проще, мы зачистим поле, это будет больно, наверняка будет не один скандал, возможно, прекратится помощь. Это все просто наперед, надо предвидеть и производить наши действия, исходя из существующих рисков.
Например, что произойдет, если мы сейчас окончательно, – это произойдет буквально через пару недель, если мы останемся без помощи. Никакие наши попытки дружить с Индией или открыть новых десять посольств в Африке сейчас не помогут. Сейчас время для радикальных действий, которые имеют непосредственные влияния. Мы уже три года ходим в этой войне, мне кажется, что баланс между готовностью народа воевать дальше и нашей состоятельностью военной приближается. Нам надо принимать катастрофические решения», – заявил Пристайко.
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