Пришло время катастрофических решений – известный украинский дипломат

Уже через пару недель Украина может остаться без поддержки со стороны США, поэтому сейчас настало время принимать критические решения или заявлять, что представители Штатов должны остаться за границей при обсуждении Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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