Принижение Православия перед Исламом сделает Россию добычей для порабощения – Михалков

Российские власти поощряют развитие Ислама, но игнорируют Православие.

Об этом режиссер Никита Михалков заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потрясающе, что такой праздник (Курбан-Байрам — ред.) в нашей столице проходит под защитой государства. Это говорит о том, что мы реально сосуществуем во всех смыслах, и мы единственный мост между Востоком и Западом, где совершенно спокойно примиряются религии. В прошлом году прошел конкурс на чтение Корана. Потрясающе.

Но мы когда-нибудь видели, чтобы в нашей стране какой-то такой же конкурс был связан со знанием Православной культуры, наших летописей, жития святых?.. Никогда!», – сказал Михалков.