Принижение Православия перед Исламом сделает Россию добычей для порабощения – Михалков

Елена Острякова.  
17.06.2025 22:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Религия, Россия, Скандал, Церковь


Российские власти поощряют развитие Ислама, но игнорируют Православие.

Об этом режиссер Никита Михалков заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские власти поощряют развитие Ислама, но игнорируют Православие. Об этом режиссер Никита Михалков заявил...

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«Потрясающе, что такой праздник (Курбан-Байрам — ред.) в нашей столице проходит под защитой государства. Это говорит о том, что мы реально сосуществуем во всех смыслах, и мы единственный мост между Востоком и Западом, где совершенно спокойно примиряются религии. В прошлом году прошел конкурс на чтение Корана. Потрясающе.

Но мы когда-нибудь видели, чтобы в нашей стране какой-то такой же конкурс был связан со знанием Православной культуры, наших летописей, жития святых?.. Никогда!», – сказал Михалков.

Он указал на то, что российские СМИ уделили гораздо больше внимания Курбан-Байраму, чем Великорецкому крестному ходу, который собрал десятки тысяч людей в Кировской области.

«Это как раз и есть то самое стыдливое ощущение неловкости перед кем-то от того, что мы скажем, что мы верующие православные люди, что это наша страна, что мы русские люди. Это в крови русского человека — деликатность и застенчивость. Но когда дело касается будущего страны, ее безопасности, не давать возможности хотя бы на равных сосуществовать религиям в массовом сознании – это неправильно. Это порождает рознь. Народ, который стесняется своей религии, истории, культуры, у него нет перспективы. Он не имеет иммунитета. Он может стать добычей для порабощения», – подчеркнул Михалков.

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