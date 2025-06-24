Придут и покаются – тогда поговорим: Москва свернула диалог с маргинальной и «оборзевшей» Европой – Лавров

Максим Столяров.  
24.06.2025 16:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готова вести конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, но русофобствующий Евросоюз показывает, что не готов к нему.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова вести конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, но русофобствующий Евросоюз показывает, что...

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«Противоречия между мировыми игроками, особенно между ведущими странами, которые несут особую ответственность за международную безопасность, не должны служить препятствием для диалога и для совместной работы.

Сегодня, при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном, мы согласились с предложением администрации Трампа возобновить двусторонний диалог без предварительных условий, и начать обсуждение путей возобновления двусторонних отношений.

Этот процесс, конечно же, не простой. Но при настойчивости и при проявлении каждой из сторон ответственности за судьбы мира – вполне может пойти на благо всему человечеству», – сказал Лавров.

«А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. Едва ли сейчас Евросоюз может рассматриваться как один из значимых полюсов объективно формирующегося многополярного мира.

Но мы при всех обстоятельствах, как говорил президент, готовы к честному поиску баланса интересов со всеми, кто готов к такой работе по-честному, на равноправной основе. И где это возможно, будем реагировать.

Пусть те, кто разорвал с нами отношения в ущерб своим народам, неся колоссальные финансовые и репутационные потери, пусть когда вот это международное оборзение завершится, ну пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали. А мы будем решать, в зависимости от наших интересов», – добавил министр.

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