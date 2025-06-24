Придут и покаются – тогда поговорим: Москва свернула диалог с маргинальной и «оборзевшей» Европой – Лавров

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Россия готова вести конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, но русофобствующий Евросоюз показывает, что не готов к нему.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противоречия между мировыми игроками, особенно между ведущими странами, которые несут особую ответственность за международную безопасность, не должны служить препятствием для диалога и для совместной работы. Сегодня, при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном, мы согласились с предложением администрации Трампа возобновить двусторонний диалог без предварительных условий, и начать обсуждение путей возобновления двусторонних отношений. Этот процесс, конечно же, не простой. Но при настойчивости и при проявлении каждой из сторон ответственности за судьбы мира – вполне может пойти на благо всему человечеству», – сказал Лавров.