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Западные санкции не смогли за десятилетия развалить ЮАР, а с Россией они тем более не справятся.

Об этом в интервью киевской блогерше Олесе Байман, жене скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой Дмитрия Гордона, заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К краху Россия ещё не близка, но она уверенно летит вниз. Сколько это займёт времени, сложно сказать. Напомню, что на порядок меньшее государство, Южно-Африканская Республика, которое находилось под тотальными санкциями, гораздо более сильными, чем санкции сегодняшние против РФ, она успешно сумела просуществовать больше двух десятилетий, пока не был свергнут режим апартеида, и президентом стал Нельсон Мандела» – сказал Ельченко.