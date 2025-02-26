«При Камале Харрис было бы не лучше» – Портников

Вадим Москаленко.  
26.02.2025 09:03
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Воевать с Россией, накачивая Украину оружием, – это тупиковая стратегия Запада в данном противостоянии.

Об этом в интервью армянскому «1in TV» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воевать с Россией, накачивая Украину оружием, – это тупиковая стратегия Запада в данном противостоянии....

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«Я и тогда [в 2022 году] говорил, что сама идея, что путём военной помощи Украине можно добиться какого-то решительного перелома ситуации – она пагубна для Запада и Европы. …Единственный ключ к окончанию войны – это либо истощение российских экономических и военных ресурсов, и это долговременный процесс. Либо это такие гарантии безопасности для Украины, которые дадут понять России, что она в случае продолжения агрессии столкнётся с НАТО, с ядерной угрозой.

Давайте представим, что в США победили Байден или Харрис. Они бы не общались с Путиным, они бы помогали Украине с военной помощью, они бы продолжали санкции против России (кстати, к этим санкциям может прибегнуть и Трамп, когда убедится, что Путин к нему не прислушивается). Как бы это приближало нас к окончанию войны, насколько бы это ускоряло этот процесс, если Россия готова продолжать бросать в топку своих граждан и переориентировать экономику на военно-промышленные нужды?» – сказал Портников.

 

«Ещё раз, без масштабного решения вопроса, без политических решений со стороны Запада завершение российско-украинской войны недостижимо и с диалогом с Путиным, и без диалога с Путиным», – добавил пропагандист.

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