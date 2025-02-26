Воевать с Россией, накачивая Украину оружием, – это тупиковая стратегия Запада в данном противостоянии.

Об этом в интервью армянскому «1in TV» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я и тогда [в 2022 году] говорил, что сама идея, что путём военной помощи Украине можно добиться какого-то решительного перелома ситуации – она пагубна для Запада и Европы. …Единственный ключ к окончанию войны – это либо истощение российских экономических и военных ресурсов, и это долговременный процесс. Либо это такие гарантии безопасности для Украины, которые дадут понять России, что она в случае продолжения агрессии столкнётся с НАТО, с ядерной угрозой.

Давайте представим, что в США победили Байден или Харрис. Они бы не общались с Путиным, они бы помогали Украине с военной помощью, они бы продолжали санкции против России (кстати, к этим санкциям может прибегнуть и Трамп, когда убедится, что Путин к нему не прислушивается). Как бы это приближало нас к окончанию войны, насколько бы это ускоряло этот процесс, если Россия готова продолжать бросать в топку своих граждан и переориентировать экономику на военно-промышленные нужды?» – сказал Портников.