Президент Финляндии обнародовал схему принятия Украины в НАТО

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина, Финляндия


Украина должна стать членом НАТО автоматически в случае, если после примирения Россия снова введет войска.

Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна стать членом НАТО автоматически в случае, если после примирения Россия снова введет...

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«[Нужно], чтобы Украина стала членом НАТО хотя бы де-факто. Это значит, что если она не войдет в организацию как таковую, то в случае нарушения режима прекращения огня или мирного соглашения, Украина автоматически станет членом НАТО. Это идея США с самого начала, так что посмотрим.

Я думаю, это хорошее начало. И вы должны помнить, что, когда речь идет о гарантиях безопасности, а я знаю это не понаслышке, ведь у меня 1,34 тысячи километров границы с Россией, самое главное – это ваша собственная оборона. У Украины сейчас самая сильная и опытная армия в Европе, в ней служат 800 тысяч мужчин и женщин плюс военная техника, они вооружены до зубов. Это – гарантия номер один. Но всегда хорошо иметь друзей, поэтому в долгосрочной перспективе вам нужно членство в ЕС, и, хотя бы де факто, членство в НАТО», – заявил Стубб.

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