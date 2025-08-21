Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия делает все возможное для того, чтобы полностью освободить Донбасс до начала реальных переговоров относительно уступок Украины по территориям.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

