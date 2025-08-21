«Прежде невиданные результаты»: Россия освободит Донбасс до переговоров
Российская армия делает все возможное для того, чтобы полностью освободить Донбасс до начала реальных переговоров относительно уступок Украины по территориям.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Российская армия прикладывает все имеющиеся силы для того, чтобы Донбасс на следующем раунде переговоров не фигурировал как разменная монета, потому что у Украины уже его не будет.
Я думаю, что и Украина будет прикладывать все возможные усилия и направлять туда все резервы, лишь бы только Россия не смогла забрать остатки Донбасса.
Еще раз подчеркну, усилия прикладываются, есть серьезные результаты, новые перспективные тактики применения, в том числе беспилотных систем на передовой, которые начали давать прежде невиданные результаты в плане продвижения вперед.
Возможно, что в ближайшие месяцы они будут массово применяться везде, и это сильнее изменит картину на поле боя», — заявил Живов.
