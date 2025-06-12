Прекращение американской военной помощи далеко не самое страшное для Зе-банды – Царёв

У Трампа лежат наготове санкционные списки с фамилиями Зеленского и его окружения. И это рычаг давления на Украину похлеще отказа в военной помощи.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только Трамп выиграл выборы, Блинкен и Салливан поехали к европейским лидерам и к Зеленскому. Речь шла о том, чтобы продержаться полгода-год, потому что 2/3 сената в США демократические. И уже сейчас трамписты-депутаты из конгресса: а не стоит ли нам всё-таки помогать Украине?.. Трампа ставят в эту вилку – «афганский сценарий» либо помощь Украине. Ведь теперь это война Трампа – кто финансирует, тот несёт ответственность», – отметил он.

При этом у Трампа есть возможность надавить на Украину, в противном случае Зеленский не подписал бы сделку по природным ресурсам.