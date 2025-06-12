Прекращение американской военной помощи далеко не самое страшное для Зе-банды – Царёв
У Трампа лежат наготове санкционные списки с фамилиями Зеленского и его окружения. И это рычаг давления на Украину похлеще отказа в военной помощи.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как только Трамп выиграл выборы, Блинкен и Салливан поехали к европейским лидерам и к Зеленскому. Речь шла о том, чтобы продержаться полгода-год, потому что 2/3 сената в США демократические. И уже сейчас трамписты-депутаты из конгресса: а не стоит ли нам всё-таки помогать Украине?..
Трампа ставят в эту вилку – «афганский сценарий» либо помощь Украине. Ведь теперь это война Трампа – кто финансирует, тот несёт ответственность», – отметил он.
При этом у Трампа есть возможность надавить на Украину, в противном случае Зеленский не подписал бы сделку по природным ресурсам.
«У Трампа лежат готовые станционные списки с описанием – за что их вводить по всему ближнему окружению Зеленского. Вы думаете, там такие идейные подвижники за Украину? Чёрта с два, только деньги. И если деньги для них главное, то удар по деньгам для них катастрофический. В Украине их заберут, значит надо свои наворованные деньги спрятать за границу. А если они будут под санкциями? Катастрофа!
Санкции против Зеленского или окружения – катастрофические для них. Они боятся этого, и только этим можно давить. Спецслужбы сейчас под Трампом, Пентагон под Трампом. Я знаю Украину. Я знаю сколько пакетов документов с компроматом уже передали в Соединённые штаты с описанием, где украл, как выводил деньги, куда вывел, во что вложил. Детально, из разных источников, по разным каналам передают. Я видел эти документы, они в штатах есть, только бери и делай», – заключил Царёв.
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