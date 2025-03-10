«Потомок наших князей Неижпапа идёт на Крымский мост» – генерал ВСУ
«Оптимизм», который выразил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа относительно разрушения с третьей попытки Крымского моста – это морально-психологическая атака на Россию в духе киевских князей.
Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он сказал: «есть поговорка – бог любит троицу». А зачем мы об этом заранее рассказываем? Может, это какая-то тактика», – недоумевала ведущая канала.
«Исторически мы можем вспомнить, что наш князь-предок Святослав использовал такой морально-психологический подход, тогда тоже были элементы гибридной войны, хоть она и не называлась таким образом. Это очень действовало на оппонентов, противников и врагов. Известная его фраза «Иду на вы». А потом он брал и реализовывал, внук Ольги…
Поэтому надо посмотреть. Это Неижпапа как адмирал, как потомок наших киевских князей, естественно, с подачи политического руководства, сделал такое заявление, что он идёт на мост. Ну, посмотрим», – бредил Романенко.
В то же время он согласился, что эффект от атаки будет уже не тот.
«Наше военно-политическое руководство ищет пути адекватных решений на этот счёт, и один из них – подрыв этого моста. Он очень важен был бы [раньше], но всё равно идёт логистика. Эффективно было бы, если б он был нарушен, когда ещё не построили железную дорогу [по сухопутному коридору].
Но значение это имеет и военное, и экономическое, и морально-психологическое. Но возникают вопросы своевременности и необходимости таких акций», – признал укро-генерал.
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