Потеряли 20% территории, 7 миллионов человек, а оставшиеся живут в депрессии – украинский политолог
Украина за время конфликта потеряла 20% территории, на которой живут 7 миллионов человек. Остальная часть населения страны живет в посттравматическом стрессовом синдроме и депрессии.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я уверен, что Украина не выигрывает эту войну только потому, что она ведет ее неправильным способом. То есть, во-первых, этой войны не должно было случиться. При грамотном политическом управлении ее категорически должно было случиться, для нее не было каких-либо серьезных оснований. Только череда стратегических политических ошибок привели к войне. А во-вторых, эта война идет так, что мы потеряли 20% территории, потеряли 7 миллионов людей, на оккупированных территориях, сейчас проживают последние данные, приблизительно. Потому что мы ее ведем неправильно, неэффективно, непрофессионально. Вместе с того, чтобы сделать процедуры демобилизации, экономическое бронирование, систему отпуска, побороть коррупцию в ТЦК, – все это достижимо, – мы создали условия, при которых одни превратились в аппарат насилия, вчерашние жертвы, вчерашние мобилизованные, а вторые стали жертвами. Основная часть общества потеряла уверенность в своем будущем, основная часть общества живет в сегодняшнем глубочайшем стрессе, в глубочайшем ПТСРе», – заявил Бортник.
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