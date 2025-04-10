Потеряли 20% территории, 7 миллионов человек, а оставшиеся живут в депрессии – украинский политолог

Украина за время конфликта потеряла 20% территории, на которой живут 7 миллионов человек. Остальная часть населения страны живет в посттравматическом стрессовом синдроме и депрессии.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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