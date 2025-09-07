«Потенциальные террористы!» – в Киеве требуют начать проверку телефонов родни пропавших ВСУшников

Вадим Москаленко.  
07.09.2025 20:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 564
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Родственники пропавших без вести или попавших в плен ВСУшников являются потенциальными «агентами Кремля», и поэтому должны находиться под контролем СБУ.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Родственники пропавших без вести или попавших в плен ВСУшников являются потенциальными «агентами Кремля», и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас огромное количество людей, уязвимых для шантажа ФСБ. Семьи пропавших без вести и пленных – это уязвимая среда для провокационных террористических действий России.

Они связываются по телеграм-каналам. Так, может, мы их закроем? Если у нас десятки тысяч убитых горем человек, я не хочу называть их потенциальными агентами Кремля, которых пытаются шантажировать ФСБшники», – вещал Луценко.

По его мнению, у «некоторых категорий граждан» пора начать проверять телефоны и другие гаджеты.

«Нужны профилактические проверки того, что происходит в телефонах подобной категории людей. Если мне скажут, что это невозможно… Потому что много людей – так ко всем поездкам политиков или журналистов на фронт приставляют сотрудников СБУ.

У нас не хватает государственной политики по работе с обиженными людьми, сыны и дочери которых пропали без вести», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить