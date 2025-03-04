Украине навяжут и заставят считаться с мирным соглашением.

Через несколько лет население Украины уменьшится до нескольких миллионов убеждённых нацистов, обиженных на весь мир.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас заставят считаться с соглашением, которое для нас ценностно неприемлемо, и мы обидимся на весь мир, как Польша когда-то. Толку от этой обиды никакого, позитива в ней нет, смысла нет, перспективы не производит. Что происходит при такой обиде на весь мир? Страна ждет, пока, ну, условно говоря, вымрут те, кто обижен. Но мы же научились еще и из поколения в поколение передавать свою обиду, поэтому для Украины это не сработает», – подчеркнул философ.