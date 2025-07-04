Поставки оружия на Украину ощутимо снизились по всем направлениям

Анатолий Лапин.  
04.07.2025 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США начали снижать поставки оружия на Украину с приходом к власти новой администрации, сейчас Штаты уже не на первом месте по этому показателю. Но это не означает, что Европа сильно нарастила этот объем.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США начали снижать поставки оружия на Украину с приходом к власти новой администрации, сейчас...

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«Мы с января уже видим, что они постепенно уменьшали поддержку нам. И то, что я вижу, в частности, в тех документах, которые приходят на комитет, по материально-технической помощи, мы же знаем, что никаких новых бюджетов на Украину принято не было во время администрации Трампа.

Все, что есть, было принято предыдущей администрацией. И оно постоянно-постоянно уменьшается… Сейчас, я смотрю некоторые документы – ну, уже Соединенные Штаты не на первом месте [по поставкам]. И это не значит, что Европа сильно включилась. Конечно, у нас есть определенные резервы, мы там накопили, но они дают меньше, и они уже не увеличивают», – заявил Костенко.

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