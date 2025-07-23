После Зеленского к власти придут окончательно свихнувшиеся нацисты

Елена Острякова.  
23.07.2025 13:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Диктатура Владимира Зеленского на Украине может смениться ещё более отмороженным террористическим режимом.

Об этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арстович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатура Владимира Зеленского на Украине может смениться ещё более отмороженным террористическим режимом. Об этом...

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«Зеленский может уйти в 26-27 году, но это не значит, что придут демократы. Придут коричневые, в сто раз хуже Зеленского, окончательно свихнутые. Это будут откровенные фашисты, пардон, национально-ориентированное сообщество…

Кто-то говорит: «Запад не допустит». Я сейчас смотрю, кого в Сирии Запад поддерживает. А почему бы ему такого же в Украине не поддержать?», – сказал Арестович.

Он прогнозирует, что диктатура на Украине продлится около 10 лет.

Самым худшим он считает вариант с силовым устранением гражданских властей, потому что армия – «это бульдозер, который только может давить и стрелять».

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