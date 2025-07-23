После Зеленского к власти придут окончательно свихнувшиеся нацисты

Диктатура Владимира Зеленского на Украине может смениться ещё более отмороженным террористическим режимом.

Об этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арстович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский может уйти в 26-27 году, но это не значит, что придут демократы. Придут коричневые, в сто раз хуже Зеленского, окончательно свихнутые. Это будут откровенные фашисты, пардон, национально-ориентированное сообщество…

Кто-то говорит: «Запад не допустит». Я сейчас смотрю, кого в Сирии Запад поддерживает. А почему бы ему такого же в Украине не поддержать?», – сказал Арестович.