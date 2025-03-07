После замены Зеленского новым фюрером станет только хуже – Семченко

Любой будущий президент Украины окажется не лучше нынешнего, и продолжит антироссийскую войну.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, будет ли кто-то из вероятных будущих президентов Украины лучше, чем Владимир Зеленский.

«Ну, в чем-то лучше. Буданов, например, не был замечен за употреблением наркотиков. Если говорить о пользе народу Украины, людям, которые первыми пострадали от фашистского режима и продолжают нести наибольший ущерб от деятельности этого режима. Нет, лучше не будет. Я более того так скажу, с любым из этих персонажей и России, и народу Украины будет хуже », – сказал Семченко.

Он подчеркнул, что все кандидаты на пост президента Украины намерены продолжать войну.

«Во-первых, тенденция такова, они представляют одну и ту же точку зрения на то, как нужно развиваться. Нужно воевать. У них расхождение только по тактике. Зеленский, на нем много негатива сосредоточено, и сейчас западным правительствам очень трудно объяснять своим избирателям, почему мы помогаем этому наркоману просроченному, который наплевал на все демократические процедуры.

Ну ладно, на Западе не знают, что творится внутри Украины, как народ живет в атмосфере террора, но они-то точно знают, что выборы президентские должны были состояться год назад, и что сейчас от имени государства выступает человек, который не имеет на то никаких полномочий и никакого права. Они это видят. Вот сменят плохого человека, сосредоточившего на себе массу негатива, на какого-нибудь нового. Неважно, это будет там также Юлия Тимошенко, Порошенко, Буданов, Залужный, или какого-нибудь Арестовича достанут», – подытожил эксперт.