После украинских ударов в Росии задерживаются поезда и загорелся НПЗ

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам, имеющим стратегическое значение для российской экономики.

Так, сегодня ночью в Краснодарском крае был атакован Афипский НПЗ. Изначально информация появилась в связанных с Украиной пабликах, а затем ее подтвердили в Оперштабе Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», – говорится в сообщении.

Утверждается, что возгорание было на площади 250 квадратных метров, но к утру его потушили.

Кроме того, в крае повреждена железная дорога.

«В Калининском районе фрагменты БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена, движение по второму пути осуществляется с интервалами и ограничением скорости», – пишет Оперштаб края.

По информации РЖД, на период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге, на данный момент задерживаются 7 пассажирских поездов.

Кроме того, железнодорожная инфраструктура повреждена в Волгоградской области.