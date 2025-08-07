После украинских ударов в Росии задерживаются поезда и загорелся НПЗ

Олег Кравцов.  
07.08.2025 11:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1647
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киевский режим продолжает наносить удары по объектам, имеющим стратегическое значение для российской экономики.

Так, сегодня ночью в Краснодарском крае был атакован Афипский НПЗ. Изначально информация появилась в связанных с Украиной пабликах, а затем ее подтвердили в Оперштабе Краснодарского края.

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам, имеющим стратегическое значение для российской экономики. Так,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», – говорится в сообщении.

Утверждается, что возгорание было на площади 250 квадратных метров, но к утру его потушили.

Кроме того, в крае повреждена железная дорога.

«В Калининском районе фрагменты БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге. Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена, движение по второму пути осуществляется с интервалами и ограничением скорости», – пишет Оперштаб края.

По информации РЖД, на период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге, на данный момент задерживаются 7 пассажирских поездов.

Кроме того, железнодорожная инфраструктура повреждена в Волгоградской области.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», – написал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить