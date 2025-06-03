После победы Навроцкого в Киеве боятся получить «вторую Венгрию» на границах

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Выборы, Дзен


Ближайшие несколько месяцев после президентских выборов в Польше покажут – вторая Венгрия или вторая Италия появится на границе с Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайшие несколько месяцев после президентских выборов в Польше покажут – вторая Венгрия или вторая...

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«В самом избирательном процессе польские элиты в который раз действуют, как по мне, крайне безответственно и превращают Украину в заложника внутренних польских электоральных процессов. Поэтому значительный вред польско-украинским отношениям уже был нанесён в рамках такой жёсткой поляризированной избирательной кампании.

Симптоматично, что результаты – не стенка на стенку. Мы можем увидеть, как, скорее, противостоят не восток с западом, а, скорее, большие города и сёла. Соответственно, мы можем говорить об определённом территориально-классовом разрезе этого электорального противостояния. И симптоматично, что сельские общины даже на границе с Германией полностью окружены голосованием за Тшасковского, тем не менее, довольно серьёзно проголосовали за Навроцкого. В противовес на востоке большие города, скорее, тяготели к голосованию за Тшасковского», – рассказал Саакян.

Он подчеркнул, что «нам ещё жить с такими электоральными настроениями в Польше».

«Скорее всего, успокоение эмоций произойдёт, если политический кризис не удастся, а в случае его обострения – мы получим обострение антиукраинских настроений. Собственно, мы находимся в точке бифуркации, результаты которой будут понятны через несколько ближайших месяцев.

Или мы получим рядом с нами вторую Венгрию, или условно вторую Италию. Помним, на какой риторике приходила пани Мелони, а в результате с какой риторикой продолжает свою политику», – надеется политолог.

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