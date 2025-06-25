После нападения Израиля на Иран в мире начнется гонка ядерного оружия – американский дипломат

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Политика ядерного сдерживания была обесценена нападением Израиля на Иран. Теперь другим странам стало ясно, что никакие переговоры не защитят от агрессии, в отличие от ядерного оружия.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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