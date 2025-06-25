После нападения Израиля на Иран в мире начнется гонка ядерного оружия – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 11:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Россия, Сюжет дня


Политика ядерного сдерживания была обесценена нападением Израиля на Иран. Теперь другим странам стало ясно, что никакие переговоры не защитят от агрессии, в отличие от ядерного оружия.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика ядерного сдерживания была обесценена нападением Израиля на Иран. Теперь другим странам стало ясно,...

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«Весь режим нераспространения ядерного оружия в международном праве, как и само международное право, серьезно пострадали от этого, и я думаю, что теперь на многие страны будет оказываться давление, чтобы они разработали ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора.

Потому что пример Северной Кореи показывает, что если у вас есть ядерное оружие, то вас не атакуют, но если у вас его нет, то вас атакуют, и поэтому я думаю, у тех стран, которые рассматривали возможность создания ядерной бомбы в Европе на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, теперь есть весомый аргумент», – заявил Фримен.

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