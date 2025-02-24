После атаки украинских дронов загорелся российский НПЗ

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Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали ряд российских регионов.

Как сообщает Минобороны РФ, всего средствами ПВО «перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По утверждению российского оборонного ведомстства, 16 БПЛА сбито над территорией Орловской, три – Брянской области, два Рязанской областей. Еще один дрон уничтожен в Крыму.

При этом Рязанский губернатор Павел Малков признал, что есть ущерб.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», – написал Малков.

Местные паблики сообщают, что загорелся нефтеперебатывающий завод.

«Украинские дроны атаковали НПЗ в Рязани. Предварительно на предприятии вспыхнул пожар. Местные жители сообщили, что слышали несколько ударов в районе завода, а потом наблюдали огонь», – уточняет специализирующийся на происшествиях ресурс Мэш.

В очередной раз, несмотря на запреты, в открытом доступе появились результаты прилетов.