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Каждый день гибнут граждане РФ от оружия, которое США поставили на Украину, поэтому Дональд Трамп, мягко говоря, лукавит, когда называет себя посредником в конфликте.

Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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