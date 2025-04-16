Портников: «Трамп помогает нам убивать русских»
Каждый день гибнут граждане РФ от оружия, которое США поставили на Украину, поэтому Дональд Трамп, мягко говоря, лукавит, когда называет себя посредником в конфликте.
Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот это тоже очередная чушь. Трамп никакой не посредник. Глава государства, поставляющего одной из сторон конфликта военную помощь, который помогает сохранить баланс и остановить нападающую страну – не посредник! Он – участник конфликта с украинской стороны, пока из его оружия убивают российских солдат и уничтожают российскую технику.
Он не может быть посредником, потому что, вот, сегодня, там, какое-то количество граждан РФ погибло из-за оружия, которое поставлено США в момент, когда он является президентом. Поэтому пусть он себе не придумывает», – сказал Портников.
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