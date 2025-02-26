Портников: Для Путина Донецк и Киев – такая же русская земля, как и Курск
Для Владимира Путина Украина – это захваченная сепаратистами территория, и в этом российского президента поддерживает большинство его соотечественников.
Об этом в интервью армянскому «1in TV» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Понимают ли в Киеве, что конец войны – это не территориальная ситуация? Не восстановление территориальной целостности, а, прежде всего, отказ России от дальнейшей агрессии против Украины. Потому что государственная граница Украины существует в нашем представлении и существует в представлении наших западных союзников. В представлении России никакой государственной границы не существует.
Именно поэтому в Москве достаточно хладнокровно отнеслись к украинскому рейду на территории Курской области, что удалось украинской армии установить контроль над частью Курской области.
Потому что для Путина и Курская область, и Донецкая, и Луганская, и даже Киевская – это всё территории, которые захвачены некими сепаратистами. Которых, разумеется, нужно выбить с территорий, которые он считает исконно имперской территорией России. И в этом, нужно учесть, Путина поддерживает большинство его соотечественников», – сказал Портников.
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