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Для Владимира Путина Украина – это захваченная сепаратистами территория, и в этом российского президента поддерживает большинство его соотечественников.

Об этом в интервью армянскому «1in TV» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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