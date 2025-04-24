Пора вносить в российские учебники историю украинского сепаратизма – эксперты

Максим Столяров.  
24.04.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Изучать историю России только в границах РСФСР – это «полный идиотизм».

Об этом  говорили участник СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изучать историю России только в границах РСФСР – это «полный идиотизм». Об этом  говорили...

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«Владимир Мединский в интервью ТАСС заявил, что надо внести в российские учебники истории абзац, пассаж о замечательных, экстраординарных усилиях администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Это вопиюще.

Потому что план Трампа вопиюще антиконституционен. Это спасение милитаризации укрорейха, отказ от освобождения Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси, спасения Православия.

И показательно, что это делает Мединский – «герой стамбульского позора» опять себя проявил. Почему-то в учебники не вносят такие материалы, как правда об украинском сепаратизме», – сказал Фролов.

Алексей Селиванов полностью согласился с собеседником.

«Для будущей России, для той России, которая сейчас есть, да и вчера это нужно было делать, просто-таки необходимо внесение в учебники истории. Как минимум, вузовские, может быть, на элементарном уровне и в школьные, вопрос об украинском сепаратизме.

Потому что без этого вопроса мы сегодня видим, что многие россияне просто не в курсе, что такое украинство, и как оно появилось. И смотрят на нас с тобой, как на каких-то опасных фриков-радикалов.

Тем не менее, эта составная часть истории Юго-Западного края и Белой Руси – без неё понять историю невозможно. И изучать историю России только в границах РСФСР – это полный идиотизм. Без изучения «украинского вопроса» мы не получим никогда управленцев, способных оперировать на этом направлении», – подчеркнул Селиванов.

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