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Изучать историю России только в границах РСФСР – это «полный идиотизм».

Об этом говорили участник СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Мединский в интервью ТАСС заявил, что надо внести в российские учебники истории абзац, пассаж о замечательных, экстраординарных усилиях администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Это вопиюще. Потому что план Трампа вопиюще антиконституционен. Это спасение милитаризации укрорейха, отказ от освобождения Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси, спасения Православия. И показательно, что это делает Мединский – «герой стамбульского позора» опять себя проявил. Почему-то в учебники не вносят такие материалы, как правда об украинском сепаратизме», – сказал Фролов.

Алексей Селиванов полностью согласился с собеседником.