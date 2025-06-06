«Пора переписать учебники!» – лидер украинского казачества потребовал отуречить население, историю и культуру
Украинскому населению пора начать внушать, что главным союзником местных казаков были турки, а вовсе не Россия.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил один из лидеров украинского казачества Александр Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас на Украине несколько искажена история в сторону Московии. До сих пор у нас есть такие нарративы, что казаки всегда воевали с турками. Вот такие нарративы. Я очень коротко хочу обострить внимание на историко-культурной основе именно военного сотрудничества возможного Турции в Украине.
Войско Запорожское являются предтечей украинского государства современного, и казацкая идея является одним из элементов украинской национальной идеи. И отношения с Османской империей начались довольно давно, еще при Петре Сагайдачном.
Мы знаем только о его военных походах и конфликтах. А ведь мы не знаем, сколько было сделок, соглашений о сотрудничестве, о торговле было заключено именно с Петра Сагайдачного. Да, было всякое, но надо из истории брать позитив.
При Богдане Хмельницком, например, образовалось казацкое государство, которое поддержало отношения со многими странами. Хмельницкий смог одержать победу в войне благодаря непосредственно помощи татар», – упражнялся в пропаганде Притула.
Он подчеркнул, что украинское общество уже готово к введению таких нарративов, нужно только переписать некоторые учебники истории.
«Если брать геополитическое значение, тут уже коллеги говорили, это первое, контроль над энергетическими ресурсами. Это напрямую даст очень большое влияние, транзит товаров и энергоносителей, в частности через Грузию.
Это также важно. Потому что вместе, как говорится, и отца легче бить. А москаля вообще тогда очень легко. Мне кажется, что просто Украина уже морально готова, когда мы историко-культурную подоплеку еще под это подведем, образовательную подоплеку, то, безусловно, должна быть готова и Турция к этому», – подытожил рагуль.
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