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Украинскому населению пора начать внушать, что главным союзником местных казаков были турки, а вовсе не Россия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил один из лидеров украинского казачества Александр Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на Украине несколько искажена история в сторону Московии. До сих пор у нас есть такие нарративы, что казаки всегда воевали с турками. Вот такие нарративы. Я очень коротко хочу обострить внимание на историко-культурной основе именно военного сотрудничества возможного Турции в Украине. Войско Запорожское являются предтечей украинского государства современного, и казацкая идея является одним из элементов украинской национальной идеи. И отношения с Османской империей начались довольно давно, еще при Петре Сагайдачном. Мы знаем только о его военных походах и конфликтах. А ведь мы не знаем, сколько было сделок, соглашений о сотрудничестве, о торговле было заключено именно с Петра Сагайдачного. Да, было всякое, но надо из истории брать позитив. При Богдане Хмельницком, например, образовалось казацкое государство, которое поддержало отношения со многими странами. Хмельницкий смог одержать победу в войне благодаря непосредственно помощи татар», – упражнялся в пропаганде Притула.

Он подчеркнул, что украинское общество уже готово к введению таких нарративов, нужно только переписать некоторые учебники истории.