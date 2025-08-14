«Пора окапываться!» – Губарев советует срочно готовиться к войне со всей Европой

Максим Столяров.  
14.08.2025 22:46
  (Мск) , Москва
России пора срочно готовиться к большой войне со странами НАТО, которая может начаться через несколько лет.

Об этом в интервью публицисту Ивану Миронову заявил бывший «народный губернатор Донбасса» и экс-участник СВО, а ныне волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по всему, мира не будет. На заявления Трампа уже смотрю как на спектакль. Похоже, что Запад устраивает, что мы наступаем – и продвигаемся с большими потерями.

Наши пропагандисты трубят, что мы уже победили, и куда мы такими темпами можем дойти, совершенно непонятно», – сказал Губарев.

«Нам нужно окопаться, забетонироваться, перестать наступать и терять личный состав, переукомплектовать силы, довооружиться – и реформировать армию. Для большой войны со всей Европой, которую нам навяжут через несколько лет», – добавил он.

