Полюбить русских: Полянский подсказал украинцам единственный путь к спасению
Россия не стремится уничтожить украинский народ, но и возвращаться к новому аналогу Минских соглашений она не станет.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы настроены на продолжение переговорного процесса в Стамбуле. Казалось бы, подобное развитие событий должно воодушевлять всех наших международных партнеров и восприниматься как первый шаг к будущим договоренностям.
Однако на Западе никуда не делась партия войны, которую подобный сценарий никак не устраивает. По-прежнему слышны голоса тех, кто воспринимает дипломатию исключительно как повод для критики России и давления на неё», – сказал Полянский.
Он подчеркнул, что от России фактически требуют вернуться к аналогу Минских соглашений, в то время как Запад продолжит накачивать Украину оружием.
«Так и зачем нам подобная ситуация в условиях, когда российская армия уверенно продвигается по всем фронтам, а ВСУ на ряде участков сопротивляются из последних сил или вообще уже посыпались? Тем более, что ключевые коренные причины перехода украинского кризиса в горячую фазу наши оппоненты пока устранять не спешат. А те, кто переговорам вроде бы содействует, никаких гарантий этого не дают.
Мы неоднократно подтверждали, что мы не стремимся к уничтожению Украины, её культуры и идентичности. Мы за то, чтобы украинская культура соседствовала в этой стране с русской, как это происходило десятилетия до этого без каких-либо проблем и конфликтов. Мы воюем не с украинцами, они братский для нас народ, а с преступным киевским режимом.
И украинцы все более ясно в этом убеждаются. Мы хотим соседствовать с Украиной, а не с анти-Россией. Как, рискну предположить, США не стали бы соседствовать с анти-Америкой? Что же в этом предосудительного? Так давайте вместе сделаем Украину снова вменяемой», – призвал дипломат.
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