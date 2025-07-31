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Россия не стремится уничтожить украинский народ, но и возвращаться к новому аналогу Минских соглашений она не станет.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы настроены на продолжение переговорного процесса в Стамбуле. Казалось бы, подобное развитие событий должно воодушевлять всех наших международных партнеров и восприниматься как первый шаг к будущим договоренностям. Однако на Западе никуда не делась партия войны, которую подобный сценарий никак не устраивает. По-прежнему слышны голоса тех, кто воспринимает дипломатию исключительно как повод для критики России и давления на неё», – сказал Полянский.

Он подчеркнул, что от России фактически требуют вернуться к аналогу Минских соглашений, в то время как Запад продолжит накачивать Украину оружием.