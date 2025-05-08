Поляки и прибалты доиграются, что другие страны ЕС закроют им небо – Ищенко

Внешняя политика ЕС ограничивает страны Восточной Европы сильнее, чем это делал Советский Союз.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что прибалты не пустили Фицо и Вучича в Москву – индикатор того, что Европейский Союз разваливается. Причем уже не так, как это было с Британией, которая никогда не хотела политической интеграции в рамках ЕС. Всегда это подчеркивала. Сейчас речь идет о том, что просто своим союзникам, которые вправе проводить свою суверенную политику, соседи пытаются продиктовать, как они должны себя вести.

Они по этому поводу подпрыгивали, те же самые поляки совсем недавно, когда говорили, вот существует доктрина Брежнева, которая никогда не была сформулирована юридически, но которая действительно действовала, об ограниченном суверенитете социалистических стран. И вот она нас не устраивает, потому что у нас суверенитет должен быть неограниченным.

Но выяснилось, что доктрина Брежнева в значительно меньшей степени ограничивала их суверенитет, чем доктрина общей внешней оборонной политики ЕС», – сказал политолог.