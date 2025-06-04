Поляки будут сгонять украинцев в ряды теробороны под угрозой депортации в «неньку»

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 10:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Польша решила за счёт украинцев повысить свою обороноспособность, и Киеву следует поучиться у польских властей умению мотивировать людей.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша решила за счёт украинцев повысить свою обороноспособность, и Киеву следует поучиться у польских...

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«Думаю, уже к началу осени два законопроекта, один уже есть, второй будет поданный, касательно вопросов предоставления разрешения украинцам, которые находятся не территории Польши служить в полиции и проходить службу в подразделениях территориальной обороны Польши. Поляки просчитали, что только мужское население, которое способно держать оружие в руках, может сформировать 25 бригад», – сказал Кривонос.

Ведущая заметила, что таким образом поляки будут руками украинцев и платить им большие деньги.

Генерал возразил.

«Ну, может, деньги и небольшие. Но в определённых моментах можно мотивировать лучше – хотите продолжать находиться в Польше и получать ту же помощь, записывайтесь в тероборону. Мотивация возникнет моментально! Или ты возвращаешься на Украину, или продолжаешь получать деньги, при этом получаешь военно-учётную специальность. …

Посмотрим, насколько быстро начнут украинцы наполнять польское ТрО. И я более чем уверен, что это у них, к сожалению, не в пользу Украины, кстати, сложится так, что власть находит мотивационные факторы – кому, что, где и как», – рассуждает генерал.

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