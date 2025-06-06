Поляк Кульпа похвалил «вороватое государство» Украина за накопленный «мафиозный резерв»
Коррупция киевских властей является надёжным военно-экономическим двигателем государства Украина.
Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кульпа так сильно и так долго распинался о том, какую эффективную государственность построил Зеленский, что даже Мосейчук была вынуждена остановить болтуна.
«Но год назад у вас был такой word expression, вы очень часто его применяли – «вороватое государство», и оно у вас исчезло. Почему?», – спросила пропагандистка.
Поляк ко всеобщему удивлению возразил, что ничего у него не исчезло.
«Вопрос не в том, что государство не перестало быть вороватым, а в том, что оно стало ценностью, это воровство в каком-то смысле является его резервом. Если смотреть, каким образом возникали государства? Очень часто потому, что дружина, которая что-то захватила, не могла этого сохранить, не отдавая кому-то огромной части.
Таким образом, можно сказать, что в Украине возник капитал настолько большой, что его не сохранить, потому что везде обдерут. Значит, для того, чтобы сохранить этот потенциал, нужна собственная государственность. И логика этого – стратегический резерв», – трепался он.
«Потому что в ситуации, когда действительно угроза, эти ресурсы будут работать на государство. Можно даже построить такой тезис, что неформальные, мафиозные структуры могут достигать 30% ежегодной помощи, которую Украина получает с Запада. Это значит, что за три года войны есть год резервов воевать без помощи. Короче, Украину не сломать. Вот такой месседж», – путано объяснял Кульпа.
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