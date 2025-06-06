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Коррупция киевских властей является надёжным военно-экономическим двигателем государства Украина.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кульпа так сильно и так долго распинался о том, какую эффективную государственность построил Зеленский, что даже Мосейчук была вынуждена остановить болтуна.

«Но год назад у вас был такой word expression, вы очень часто его применяли – «вороватое государство», и оно у вас исчезло. Почему?», – спросила пропагандистка.

Поляк ко всеобщему удивлению возразил, что ничего у него не исчезло.

«Вопрос не в том, что государство не перестало быть вороватым, а в том, что оно стало ценностью, это воровство в каком-то смысле является его резервом. Если смотреть, каким образом возникали государства? Очень часто потому, что дружина, которая что-то захватила, не могла этого сохранить, не отдавая кому-то огромной части. Таким образом, можно сказать, что в Украине возник капитал настолько большой, что его не сохранить, потому что везде обдерут. Значит, для того, чтобы сохранить этот потенциал, нужна собственная государственность. И логика этого – стратегический резерв», – трепался он.