Полтора часа, которые потрясли Киев: «Это посильнее ста «Орешников»

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Телефонный разговор президентов России и США наконец состоялся и был обстоятельным. Он продлился полтора часа. Дональд Трамп традиционно подробно отчитался о беседе в соцсетях. Он назвал разговор продуктивным.

Обсуждали не только Украину, но и Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и различные другие темы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о том, какую огромную пользу мы когда-нибудь получим, работая вместе», – пафосно написал Трамп.

В Москве отреагировали официальным сообщением и комментарием президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Он добавил к перечню тем обмен граждан России и США.

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп позвонил утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этот разговор продлился 10 минут.

Таким образом титанические усилия украинской дипломатии, добивавшейся права первенства для своего главаря, – пропали даром.

«Как там раньше говорили: «Ничего об Украине без Украины»? Теперь можно и без. И первым был разговор Трампа с Путиным, а не с Зеленским. Значит, стороны работают по своей двусторонней повестке, где украинский кейс важный, но не единственный», – отметил в своем тгк политолог Алексей Чеснаков.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев отмечает, что разговор Путина с Трампом состоялся перед Мюнхенской конференцией, «чтобы создать и европейцам, и Зеленскому «хорошее настроение».

«Этим разговором поставлена жирная точка в “отмене” России на Западе. Вместо России “отменены” Мюнхенская конференция по безопасности и прочие “рамштайны” и “коалиции дронов”. Они могут продолжать суетиться вместе с Зеленским, которому позвонили постфактум и поставили перед фактом запуска переговоров по Украине. Но эта мышиная возня европейцев на фоне заявленной поездки американской делегации в Кремль и анонсированных визитов Путина и Трампа в Вашингтон и Москву – больше не имеет даже символического значения», – пишет политолог Александр Носович.

Публицист-патриот зацепился за приглашение Трампа в Россию и предлагает принять Дональда в Ялте.

«Потом Зеленский пойдет убиваться лбом о стол. Шутка, в которой лишь часть от шутки. Всё, что он сейчас будет делать и говорить – сценарий марионетки. Бомба разорвалась в Киеве сильнее ста «Орешников», – иронизирует политолог Марат Баширов.

Его слова подтверждает корреспондент The Times Кэтрин Филп.

«На Украине и Киеве, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать ее Украине, а не вовлекать ее напрямую. Как вы знаете, Трамп разговаривал по телефону с Путиным неопределенное количество раз с тех пор, как победил на выборах. И это, очевидно, вызывает большое беспокойство в Киеве», – взволнованно передает Филп.

«Начинается предпоследний акт украинской трагикомедии. Акт традиционный и беспощадный – нас наїбали», – пишет украинский политолог Юрий Романенко.

Киевский блогер Роман Шрайк признается, что ему хочется «не анализировать, а напиться». Он попытался пошутить, что Трамп одобрил даже печенегов, напомнив интервью Путина Такеру Карлсону.

А вот украинский нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский не склонен шутить по поводу уважения российского президента к отечественной истории, которая нашла отклик в Вашингтоне.

«Мы просто вывалились из контекста победителей (в ВОВ – ред.), зачем-то подарили эту роль Российской Федерации, и теперь она прямо используется против нас уже в этой войне как общая база для отношений с США. В ущерб нам, если кому-то это нужно дополнительно подчеркнуть, чтобы стало понятно», – пишет Бужанский.

Трамп уже объявил, что попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры. В России обратили внимание на то, что в списке нет спецпредставителя по Украине Кита Келлога, известного своей русофобией.

«Келлога нет. И хорошо. Келлог провалил работу, потому что сделал слишком много уступок Европе и Зеленскому», – пишет политолог Сергей Марков.

«Я правильно понимаю, что карьера Кита Келлога закончилась? Если так – очень хорошая новость. Но, конечно, не для Киева», – отмечает профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Началу переговоров радуются и либералы.

«Можно ли убедить Вашингтон (Дональда Трампа) включить в ТраПут (Пакт-2025) освобождение нескольких сот, а лучше – тысяч российских политзаключённых? Для которых этот Пакт будет последним – на сегодня и завтра, если не полагаться на Чёрных Лебедей и прочие особенности Года Змеи – шансом выйти на свободу. Не исключено, что можно. Вызволив политзаключённых, Трамп отчасти оправдает и весь пакт в глазах мировых правозащитных, а значит, в какой-то степени, – и либеральных кругов. А с точки зрения Путина, что там эти несчастные (с его точки зрения) будут делать на Западе – не всё ли равно», – написал политолог-иноагент Станислав Белковский.

«Сто процентов не будет все гладко, это понятно. Как и то, что никакого «обмена территориями» не случится, Путин никогда не сдаст назад, тем более публично. Не идти на ультиматумы — это часть его имиджа, натуры. Мы видели примеры десятки раз. Кроме того, он прекрасно понимает, что будет с людьми, которые адаптировались к смене власти и гражданства в новых регионах, если туда вернется ВСУ», – вангует гражданка Израиля Ксения Собчак.

Появились и скептические комментарии.

«Так, США это друг или враг, а то я уже запутался по своей наивности? Вроде получается, что вместе с американцами Зеленского победили? Или что?», – недоумевает депутат белорусского парламента, политолог Александр Шпаковский.

«Дружим с Америкой, наши братья с самых первых лет. А главное – никогда не обманут», – иронизирует участник СВО с позывным «Осетин».

«Это не более чем просто телефонный разговор, который никого ни к чему не обязывает. США нам не друг, а противник – собственно из этого и необходимо исходить. Будут давить, хитрить и пытаться обмануть. Надеюсь, на эти американские «грабли» мы в очередной раз не наступим», – развеивает сомнения военный эксперт Игорь Коротченко.