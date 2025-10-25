Польский журналист: Население всё меньше поддерживает антироссийский курс
В Польше растёт количество скептиков по поводу антироссийского курса своей страны. Об этом на немецком канале «Феникс» заявил польский журналист Ян Опилка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы хотел провести различия между поляками и польским правительством. Настроения в стране сейчас изменились, и очень много скептиков говорят, что мы должны найти путь переговоров.
И есть также недоверие к правительству, отчасти оправданное, потому что правительство распространяет дезинформацию и скрывает информацию, например, в отношении атак беспилотников.
Ведь в ходе расследования выяснилось, что единственный ущерб, который был нанесен в то время в результате атак беспилотников, был нанесен польской ракетой, которая пыталась сбить беспилотник.
Люди скептически относятся к этому, и считают, что многие члены правительства действуют необдуманно. Так что среди польского населения есть большие опасения», – сказал Опилка.
Не радуют простых поляков и расходы на членство в НАТО.
«Польша тратит почти 5% своего ВВП на оборону и вооружение или, по крайней мере, не выступает против этого. Так что эти опасения определенно существуют, и они также понятны мне из польской истории. Но в целом они не совсем рациональны», – подытожил журналист.
