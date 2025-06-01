Польский сенатор задумал вместе с украинцами и литовцами «изменить Евросоюз»

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Польша, Литва и Украина должны объединить усилия, чтобы создать новый русофобский «центр силы» в Европе.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на мою дружбу с Украиной, в ее же интересах как можно скорее принять европейские правила, включая все те, которые касаются общественной жизни, которые имеют отношение к деньгам и политике, коррупции и политике. Это европейская модель. Поверьте, она лучше других. Чем больше вы примете европейских правил до фактического вступления, тем лучше для вас. Следуя европейскому примеру, Украине будет только лучше, поверьте. Именно так было в Польше», – убеждал он.