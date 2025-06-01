Польский сенатор задумал вместе с украинцами и литовцами «изменить Евросоюз»
Польша, Литва и Украина должны объединить усилия, чтобы создать новый русофобский «центр силы» в Европе.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на мою дружбу с Украиной, в ее же интересах как можно скорее принять европейские правила, включая все те, которые касаются общественной жизни, которые имеют отношение к деньгам и политике, коррупции и политике.
Это европейская модель. Поверьте, она лучше других. Чем больше вы примете европейских правил до фактического вступления, тем лучше для вас. Следуя европейскому примеру, Украине будет только лучше, поверьте. Именно так было в Польше», – убеждал он.
«Мы пытались принять как можно больше европейских правил задолго до того, как стали полноправными членами Европейского Союза. И это было болезненно. Это было очень болезненно для многих польских бизнесменов, которые были открыты для новых рынков, но в 90-х годах преимущество крупных компаний Запада было огромным. Мы страдали, но выжили. И сейчас мы, как вы видите, сильны экономически», – утверждал Каминьский.
«Если вы последуете примеру Польши и будете вместе с ней в Европейском Союзе, мы изменим Европейский Союз. Нас 80 миллионов, боже мой, от одного моря до другого. Ребята, это будет новая точка силы в Европейском Союзе, союз между Киевом, Варшавой и Вильнюсом!», – вещал поляк.
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