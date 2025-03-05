Польша и Прибалтика скоро будут брошены Трампом на произвол судьбы
США уходят из Европы, и вскоре Польша и Прибалтика будут брошены в военном и экономическом смысле.
Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Италия наконец-то поняла, что это не игра. Опросы показывают, что Европа разваливается. Нет никакого европейского единства. Вот, в чем прелесть этой встречи [саммита в Лондоне].
Мне нравится, что они хотя бы были честны и не пригласили прибалтийские страны, потому что они ничего не значат. Пришло время Европе закрыть их буквально, и сказать «хватит, мы больше не хотим слышать ваше нытье. Мы не позволим вам втянуть нас в эту войну», – сказал Риттер.
«Если все пойдет наперекосяк, американские войска покинут вашу страну. Да, так и будет. Они уйдут, что бы ни случилось. Думаете мы будем держать американские войска в Польше, когда у нас будет мир с Россией? Нет, не будем. Прибалтика будет брошена. Всё будет брошено.
Европа только сейчас начинает осознавать, что все это предприятие, в которое они вложились, которым должны были руководить Соединенные Штаты, на самом деле переживает революцию в Америке, фундаментальную революцию, которая меняет то, как Америка функционирует внутри страны и как мы взаимодействуем с миром», – подытожил он.
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