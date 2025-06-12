Как только украинская мова лишается поддержки госаппарата, она проигрывает русскому языку и занимает нишу «песен под горилку». Так будет на всех освобожденных в ходе СВО территориях.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, вынужденный покинуть Киев после переворота 2014 года и уехавший в ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ту территорию, что нам удастся освободить, а я хочу, чтобы это была максимально большая, – по Днепру, Причерноморье, вместе с Киевом. И вопроса украинского языка там стоять не будет. В Крыму, ЛДНР, везде, где мы отделялись от Украины, но украинский язык не притесняли, провозглашая его права, – везде он потихоньку уходил в нишу песен под горилку. Больше нигде он не нужен был. Точно так же будет и на всех остальных территориях», – сказал Селиванов.

Он уточнил, что не хочет запрета украинского, однако призывает отказаться от искусственной поддержки мовы на новых территориях РФ.

«Я хочу прекратить его навязывание. И тогда он сам займет свою естественную нишу… Не верю, что ту Украину, которая есть сейчас, можно привести к чему-то нормальному. СВО – трагическое развитие ситуации, но оно уже случилось. Если мы будем перед украинцами рассыпаться в любезностях, целовать в разные места и говорить: «мы уважаем вашу национальную идентичность, давайте еще за счет России напечатаем учебники с Бандерой и Шевченко», – они нас не полюбят», – сказал Селиванов.

«Почему еще до 2014 года украинские пропагандисты говорили, что нельзя уравнивать права русского и украинского? Потому что русский вытеснит мову, как язык большой культуры, всего нашего народа, а украинский – это несколько локальных диалектов, которые превратили в язык в советское время. Те, кто будет настаивать на изучении украинского языка – они сами, фактически, распишутся: да, мы не лояльны России. Мова ведь не сама по себе, это – идеология, история, взгляд на мир, определенный перечень мыслителей и писателей, – то, из чего и выросло это русофобское украинство», – заметил выступающий.

Селиванов считает, что украинство уже дискредитировано Зеленским и Порошенко. В знак протеста по-русски массово говорит молодежь в Киеве.